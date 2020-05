Mafia: Mannino annuncia querela ad ‘Atlantide’, ‘io assolto ma non è stato detto’**

21 Maggio 2020 16:07

Palermo, 21 mag. (Adnkronos) – Nel suo programma ‘Atlantide’ il giornalista Andrea Purgatori “ha mostrato la mia foto parlando della trattativa tra Stato e mafia ma non ha detto che sono stato assolto per ben due volte. Procederò per le vie legali, penali e civili. Perché il giornalista Purgatori nell’esercizio della sua professione ha mancato di correttezza, di serietà professionale, di senso della verità, si è abbandonato alla faziosità e la messa in scena”. E’ quanto dice l’ex ministro Dc Calogero Mannino, parlando della trasmissione andata in onda ieri sera su La7 alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci. “Non vale la pena dire altro -spiega Mannino che è stato assolto per due volte nell’abbreviato del processo trattativa – Perché al tribunale civile diremo tutto”.