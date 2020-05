Lutto nel calcio: è morto a 81anni Gigi Simoni, storico allenatore dell’Inter

22 Maggio 2020 14:16

È morto Gigi Simoni a 81 anni: allenatore dotato di professionalità ed eleganza, doti che sempre lo hanno contraddistinto

Triste notizia per gli amanti del calcio: è morto all’età di 81 anni Gigi Simoni. L’ex allenatore, nato a Crevalcore il 22 gennaio 1939, a giugno dello scorso anno era stato colpito da un ictus e da tempo era ricoverato. Simoni, che alla guida dell’Inter ha vinto la Coppa Uefa nel 1998, non ce l’ha fatta ed è scomparso oggi. La sua carriera da calciatore iniziò al Mantova nel 1959, poi ha indossato anche le maglie di Napoli, Torino, Juventus, Brescia e Genoa. Proprio ai rossoblù inizio la lunga carriera da allenatore, riuscendo a sedere su numerose panchine: Lazio, Napoli e Inter le più blasonate, ebbe anche un breve trascorso al Cosenza. Fu anche mister di campioni illustri come Roberto Baggio e Ronaldo.