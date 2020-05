Lucarelli: “aspetto la Reggina in Serie A. Da capitano avevo sempre un segreto…”

21 Maggio 2020 22:27

Alessandro Lucarelli è stato capitano della Reggina: protagonista anche nell’annata della penalizzazione. Tutti i ricordi e anche un segreto della sua esperienza in amaranto

Soltanto due stagione alla Reggina, ma è riuscito a lasciare un segno indelebile. Alessandro Lucarelli si è legato indissolubilmente ai colori amaranto, adesso però è club manager del Parma, squadra di cui ha portato è stato per anni bandiera e capitano. Una fascia pesantissima che ha avuto l’onore di indossare anche a Reggio Calabria. Ai microfoni di Reggina Tv ha raccontato i suoi ricordi: “ho vissuto un’esperienza fantastica sia a livello sportivo che umano. La città è bellissima, il suo pubblico ha una passione unica. Con questa maglia ho ottenuto due salvezze fantastiche, una durante l’anno della penalizzazione. Ho avuto la fortuna di essere il capitano di quel gruppo, quando giocavamo in casa avevo un segreto. La spinta della Curva Sud era fondamentale, quindi sceglievo sempre di giocare il primo tempo con i tifosi alle spalle per sfruttare la loro grinta e partire subito forte. E’ stato anche quello che ci permetteva di ottenere tanti punti al Granillo”. Per concludere un augurio al club del presidente Luca Gallo: “il Benevento di Pippo Inzaghi è ormai in Serie A, adesso aspetto la Reggina…”.