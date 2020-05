Dalla Lombardia alla Sicilia, staffetta solidale per aiutare un malato: farmaco salvavita “vola” e raggiunge Catania

21 Maggio 2020 16:51

Staffetta solidale, farmaco ‘vola’ da Milano fino a Catania. Con la collaborazione di Alitalia, è stato possibile aiutare un malato di siciliano

Una vera e propria staffetta solidale per portare un farmaco salvavita da Milano fino in Sicilia. E’ la storia di un trasporto speciale, ricostruito dal sito della Croce Rossa, a favore di un paziente siciliano in cura all’ospedale San Raffaele. Il paziente si rivolge alla Cri di Milano per farsi recapitare un importante farmaco sperimentale a Paternò, in provincia di Catania. Per fare arrivare la medicina nel più breve tempo possibile, è stato necessario chiedere aiuto al personale di volo Alitalia, che si è’ reso disponibile per il trasporto.

Ritirato il contenitore refrigerato dall’ospedale San Raffaele, i volontari lo hanno consegnato all’equipaggio del volo AZ1027 in partenza da Linate. Dopo uno scalo a Roma, alle 14:16 il farmaco è giunto a Catania, dove il personale di Alitalia lo ha consegnato alla Cri etnea. Dall’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è stato poi trasferito a Paternò dove è stato consegnato al paziente. Tutte le operazioni sono state coordinate dalla sala operativa nazionale della Croce Rossa in collaborazione con la Cri Lombardia. Una serie di passaggi che hanno permesso la ‘consegna’ del farmaco grazie anche alla collaborazione di Alitalia.