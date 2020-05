L’Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini – Tommasi” di Cosenza e il Dipartimento di Agraria della Mediterranea di Reggio Calabria organizzano un seminario telematico “La frutticoltura del futuro”

27 Maggio 2020 14:20

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini – Tommasi” di Cosenza ed il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizzano venerdì 29 maggio con inizio alle ore 10.00 un seminario telematico su “La frutticoltura del futuro”. Negli ultimi anni la pressante esigenza di individuare modelli frutticoli sempre più sostenibili sta portando i frutticoltori a rivolgersi sempre di più alla tecnologia. Le nuove tecnologie consentono, infatti, di praticare un nuovo modello di frutticoltura, capace nel contempo di assecondare le esigenze delle piante e di essere rispettoso dell’ambiente. Tale modello colturale, definito comunemente frutticoltura di precisione, si basa sulla determinazione e l’interpretazione della variabilità spazio-temporale di parametri pedo-ambientali, vegetazionali e di produzione. L’acquisizione di queste informazioni consente ai frutticoltori di fare delle previsioni sulla produzione sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi che per quelli qualitativi, nonché di verificare la bontà delle tecniche di coltivazione adottate, suggerendo le eventuali modifiche da apportare nella gestione agronomica del frutteto. L’automatizzazione completa del rilevamento di parametri funzionali in frutteto consente, inoltre, di svincolare queste attività dalla disponibilità di personale, il che può essere utile in caso di coltivazione di aree marginali, o per la misura metodica e accurata di numerosi parametri funzionali. Per praticare la frutticoltura di precisione, oltre ad un’adeguata strumentistica, servono specifiche conoscenze da parte degli operatori. Per formare queste figure professionali è fondamentale avviare un percorso modulare che parta dagli Istituti d’Istruzione Superiore e si concluda all’Università. E’ proprio in questa ottica di collaborazione sinergica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini – Tommasi” di Cosenza ed il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria hanno organizzato questo seminario che ha lo scopo di illustrare ai giovani studenti le basi della frutticoltura di precisione.

Ore 10,00 Saluti istituzionali

Dott.ssa Graziella Cammalleri

Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini – Tommasi” di Cosenza

Prof.ssa Erica Clerici

Docente di Produzioni vegetali dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini – Tommasi” di Cosenza

Ore 10,20 Introduzione dei lavori

Prof. Giuseppe Zimbalatti

Direttore del Dipartimento di AGRARIA

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Ore 10,30 Relazione “Le grandi opportunità offerte dalla frutticoltura di precisione”

Dott. Rocco Mafrica

Docente di Arboricoltura speciale – Dipartimento di AGRARIA, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria