Le centrali idroelettriche di Alperia in un tour virtuale

5 Maggio 2020 12:39

Roma, 5 mag. – (Adnkronos) – Grazie alla realtà virtuale, tutti coloro che sono interessati alla tecnologia possono ora fare un tour virtuale delle centrali idroelettriche di Glorenza e Lasa sulla pagina Facebook di Alperia e su www.alperiagroup.eu. Grazie a questi tour, si potrà conoscere la tecnologia delle centrali idroelettriche, seguendo il percorso dell’acqua dal lago alla produzione di energia pulita. Dalle sue 34 centrali idroelettriche, Alperia produce energia verde nel pieno rispetto del proprio territorio perseguendo così l’idea della sostenibilità, che sta diventando sempre più importante anche per la popolazione altoatesina.

Ecco una piccola preview: la centrale idroelettrica, che sfrutta l’acqua del lago di Resia, non è solo un gioiello tecnico, ma ha anche segnato la storia dell’Alta Val Venosta. Il tour virtuale inizia con un volo sopra il lago di Resia per poi seguire il percorso dell’acqua attraverso la galleria lunga 12 km per arrivare nella caverna dove si trovano le imponenti turbine. Qui vengono prodotti 250.000.000 kWh di elettricità rinnovabile. Questo corrisponde al consumo di elettricità di circa 80.000 famiglie.

Anche il tour alla centrale idroelettrica di Lasa affascinerà gli spettatori. Presso il lago di Gioveretto è stata costruita inoltre la prima parete di arrampicata su diga dell’Alto Adige, allo stesso tempo la più alta parete d’arrampicata artificiale sul territorio.