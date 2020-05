L’associazione “Noi con Voi” dona mascherine al CME “Calabria”

5 Maggio 2020 11:18

La Presidente, Anna Marino, ha espresso gratitudine all’Esercito affermando che in questi giorni di grandi sacrifici per tutto il Paese “la presenza e l’operatività del personale con le stellette ha contribuito a rasserenare e tranquillizzare l’intera popolazione”

Una semplice cerimonia per far rivivere alla popolazione la vicinanza fra Istituzioni: questo il senso dell’iniziativa svolta nel Comune di San Marco Argentano alla presenza del Sindaco, della Presidente dell’Associazione “Noi con Voi” , dei Sindaci dei Comuni di Mongrassano e Cervicati. A rappresentare il Comando Militare Esercito “Calabria”, il Maresciallo Cotronei, che dopo aver ringraziato i presenti a nome del Colonnello Frisone Comandante del CME ha consegnato alla Presidente dell’Associazione un crest del Comando. La Presidente, Anna Marino, ha espresso gratitudine all’Esercito affermando che in questi giorni di grandi sacrifici per tutto il Paese “la presenza e l’operatività del personale con le stellette ha contribuito a rasserenare e tranquillizzare l’intera popolazione”.