La sentenza del Tar e la Santelli; di chi è la vittoria di Pirro?

10 Maggio 2020 10:55

Di Kirieleyson – Ieri il TAR di Catanzaro (quindi non il PD di Bologna) ha accolto il ricorso del Ministro Boccia contro l’ordinanza della Presidenza della Regione Calabria che, contrariamente ai decreti del Governo, aveva autorizzato anticipatamente l’apertura di bar e ristoranti, pur se con la limitazione dei tavoli all’aperto.

Il TAR non ha espresso alcuna valutazione di merito; ha semplicemente detto che “spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie per contrastare la diffusione della pandemia, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020″

Siamo convinti che in Calabria, come nelle altre regioni del Sud, in cui la pandemia non si è sviluppata in maniera drammatica come è invece avvenuto nel Nord, il Governo avrebbe potuto adottare misure meno restrittive rispetto a quelle resesi necessarie in Lombardia e nelle altre regioni settentrionali.

Siamo altresì convinti che il ritorno alla “normalità” sia auspicabile sia per l’economia che per il morale della gente.

Tuttavia, rimangono forti perplessità sul reale motivo per cui la Santelli abbia voluto anticipare in modo così eclatante i tempi sul ruolino di marcia della fase 2, per giunta con una ordinanza che con ogni probabilità era destinata all’insuccesso (come si è puntualmente verificato) e che non poteva risolvere alcunché, stante il brevissimo preavviso per gli esercenti.

Era ovvio che non potevano essere 15 giorni di apertura anticipata (e contestata da molti sindaci) a risolvere i gravi problemi cui stanno andando incontro baristi e ristoratori, come si è peraltro evidenziato dal mancato assalto da parte di clienti ai tanti tavolini vuoti degli esercizi che avevano frettolosamente riaperto in mezzo a tante difficoltà logistiche e sanitarie.

Se la Santelli era in cerca di visibilità, l’obiettivo è stato sicuramente centrato. Se invece era in cerca di soluzioni, non crediamo che le abbia trovate.

Se afferma che la sentenza del TAR sarebbe una vittoria di Pirro, a noi sembra che la vittoria di Pirro sia stata invece proprio la sua.