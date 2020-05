La grande bellezza: 2021, Reggina in C1

15 Maggio 2020 15:26

Il “Calcio Sud-Italia”, un campionato nato dopo l’emergenza Coronavirus a cui parteciperà la Reggina di Luca Gallo: il racconto fantasioso

Di Lucas Spampinato – Vesuvio, Etna, Stromboli. Sarà ora necessario aggiungere all’elenco dei mostri sputafuoco italiani Calcio Sud-Italia, un campionato nato dalla crisi sanitaria legata al Coronavirus. Mai prima d’ora l’Italia ha vissuto un simile terremoto. E da dove, se non i campi da calcio, la vera religione del paese, potrebbe provenire? Epicentro della vita sulla penisola transalpina, la palla rotonda avrà spinto i limiti della sismologia, attraverso ingegnose aperture, maradonesque, platino, baggiesque, calci liberi mihajlovesque… “Cataldo? Fa caldo!”. Un campo da calcio come zona sismica, piantato lì, sulla terra degli uomini. A metà strada tra il regno di Persefone e le viscere di Saturno.

“A Calcio” dello stivale

Un bel calcio nel formicaio! È l’immagine perfetta che riassume al meglio il cambiamento radicale di fronte al calcio italiano dall’arrivo del Coronavirus. Abbasso le maschere veneziane, i lunghi becchi proteggono dalla malattia. Nella terra di Mostra, La Scala o Dante, è calato il sipario. La commedia è finita ma curiosamente, in vista di questa prima stagione del Calcio Sud-Italia, abbiamo la sensazione che lo spettacolo sia appena iniziato. Devi tornare indietro di un anno. Maggio 2020, nel mezzo di una crisi sanitaria globale. Gli orologi del mondo del calcio hanno smesso di girare, peggio di interminabili interruzioni della partita o di un rigore nella finale della Coppa del Mondo… molto peggio di così, piuttosto una metà che non riprenderà mai. Tutta l’Italia è paralizzata. La “vita” è meno “dolce”, meno “bella”… moriranno i club più poveri.

Ave Maria

E la voce di Dio fu ascoltata. “I club del sud dovrebbero giocare il loro campionato!”. È firmato Diego Armando Maradona. Ancora un altro “cassanato” o profezia, ma la risposta è arrivata in poche settimane. Innanzitutto l’eco risuonava nella stessa casa, dopo l’altare di Diego, quello di San Gennaro… Gattuso, eppure una delle “bandiere” del Milan degli anni 2000, questa Milano del cavaliere Silvio Berlusconi, ma originario di Corigliano, in Calabria. Ha seguito l’idea, richiamando diplomaticamente il cuore del progetto : “L’obiettivo non è dividere il popolo italiano, né creare una seconda squadra nazionale, dobbiamo dare a tutta la popolazione una possibilità, in tutte le regioni. Migliaia di club, due campionati, una Squadra Azzura! Tito nel cuore. Alla fine, “Mangiafuoc” e i suoi “occhi blu del Golfo di Sorrento” non avevano bisogno di altro per farla rimbombare. Aurelio De Laurentiis non è riuscito a trovare uno scenario migliore per la sua produzione futura. Il proprietario di Napoli e Bari lancerà : “Sto aspettando Nino D’Angelo per l’inno !”. Poi arrivano le prime idee, sputate come insulti amichevoli durante una partita di briscola. Prima gli anziani, le bocche grandi: Aldo Spinelli, Lillo Foti, Foschi… tutto ciò che manca è Antonio Sibilia. Persino il Commisso de la Fiorentina vi si recò con il suo “andiamo”, in vero italiano-americano, che sembrava quasi un buon dialetto. Cosa divertirsi in… La stampa afferra il petardo e fa di tutto per non bagnarlo, la diaspora si occupa dei social network per mantenere lo stoppino mentre finalmente i villaggi iniziano a scaldare “tamburello” e “organetto” per preparare la tarantella più grande mai giocato. Qui mettiamo in evidenza questa prima pagina della Gazzetta dello sport, dove vediamo Fabio Quagliarella e Toto Di Natale, l’ex doppietto napoletano dell’Udinese, in un ristorante di Capri. La foto si intitola “Perchè no?”, Perché non in francese, ovviamente un gradito secondo grado in un’estate che non è mai stata così appropriatamente chiamata mercato. Il buon vecchio mercato del villaggio dove puoi trovare tutto. Oggi abbiamo 30 anni per l’ultimo scudetto napoletano e sul balcone di un piccolo artigiano, che realizza statuette per decorare i presepi di Natale (destino), possiamo leggere: “Avevo 10 anni e avrò 10 anni per sempre”. Le persone non vogliono più un semplice campionato di calcio, vogliono un parco giochi. Vogliono divertirsi come i bambini.

Freccia Rossa

Eppure di solito paragonabile ai lunghi e lenti treni interregionali che attraversavano l’Italia da nord a sud, fermandosi nelle stazioni più remote del paese per portare in vacanza molte famiglie, l’amministrazione italiana si imbarcò nel vortice entusiasmo come una Ferrari. Prima della fine di giugno 2020, i principali club dell’Italia meridionale si ritirano dalla Lega, seguiti tra la fine di giugno e la fine di luglio da oltre 60 club dilettanti, e le lettere continuano ad arrivare sul uffici delle istituzioni. A volte firmato con un semplice ma non meno romantico “Ciao”. Uno stile Sergio Leone nel cuore di Cinecittà. Precisamente, solo i due giganti romani avrebbero chiesto un ritardo di una stagione. Lotito, ancora incerto sulla Lazio, ha comunque registrato la Salernitana, società di cui è anche proprietaria, nel campionato Sud-Italia (una soluzione relativa alla doppia proprietà dovrà essere trovata in caso di registrazione di La Lazio in futuro : sappiamo che, ad esempio, De Laurentiis ha dovuto vendere il Bari al non meno esplosivo Maurizio Zamparini, in modo che il club potesse partecipare a questo nuovo campionato). La Louve desidera organizzare un referendum tra i tifosi romani. Il Papa gli ha dato un calcio in contatto : “Forza San Lorenzo !”. “Ciliegina sulla torta”, capire la ciliegina sulla torta, le sovvenzioni UEFA, per la stagione 2021-2022, l’accesso diretto alla Champions League per la prima. Accesso all’ultimo turno preliminare C1 per il secondo. Infine, il 3° e il 4° si qualificheranno per l’Europa League e il 5 ° per il terzo turno preliminare C3. Con un po ‘di ritardo,

all’inizio di ottobre 2020, è davvero iniziata la prima edizione del Calcio Sud-Italia. Nella partita inaugurale, il derby Bari-Lecce allo stadio San Nicola di Bari, dove ha avuto luogo una frizzante OM-Red Star di Belgrado. Qui al centro di queste tribune a forma di petali, si offrono al cielo, cantato Vincero, offerto da Andrea Bocelli. Stiamo aspettando che Celentano apra la seconda tappa. Un grande calcio al tallone dalla Puglia. Voliamo via.

Michelangelo

“Gli angeli ballano ai piedi di Roberto Baggio” intitolato La Gazzetta dello sport. Per molto tempo l’Italia ha aspettato il ritorno dove è nata una fantasista con ali bianche e stile ribelle. Nonostante la panenka di Totti di fronte al gigante Van der Sar o il rannicchiarsi di Del Piero dopo una lezione in contro per inchiodare la Manschaaft, l’Italia non avrà mai vissuto nessun altro amore, altro passione, rispetto a ciò che gli ha offerto il figlio infelice. Una storia d’amore che sfida i limiti della passione. Il Divino Codino. Ricordiamo che Baggio era sul punto di firmare alla Reggina prima di impegnarsi finalmente a Brescia. Ricordiamo che il giovane Andrea Pirlo aveva giocato con i colori dell’amaranto. Infine, ricordiamo questo passaggio decisivo di Pirlo, riposizionato di recente prima della difesa, a Baggio. Offerta divina. Controllo in appendiabiti che funge da gancio. Di nuovo di fronte al povero Van der Sar. Gol … Bene, il trattino è lì. Anche la transizione. Stamattina La Gazzetta: “Gli angeli ballano ai piedi di Andrea Pirlo”. L’architetto è tornato e vincerà un nuovo titolo. Conoscevamo la debolezza del presidente Gallo per i giocatori di grande esperienza. Due anni fa, la Reggina era ancora in LegaPro (3a divisione), con la firma del vecchio doppietto Reginaldo-Denis. Era forte e i due complici avevano fatto il lavoro, facendoci sperare in un possibile ritorno di Nakamura o Simone Perrotta. Sapevamo di meno su Gallo questa parte audace quando ha sorpreso tutti firmando Kostas Manolas approfittando del nuovo progetto “Bilbaesque” del presidente De Laurentiis per allineare solo i giocatori napoletani a Napoli. Il colosso di Naxos aveva anche ammesso che la sua decisione era stata presa dopo la telefonata di Gallo: “Sai la Calabria, questa è la Grande Grecia…” Bene, il presidente Gallo dovrà solo mescolare i due ingredienti di questi scatti di mercato, l’amore per l’età e l’audacia, per portarci fuori dall’estate 2020. Il nome del cocktail ? La classe.

“Che troppo ? È Versace !”

La Reggina ha vinto il primo Scudetto Sud-Italia, un trofeo perfettamente chiamato “Giorgio Corona”. Corona che significa corona in italiano, Corona come il virus che ha dato vita a questo campionato. Corona finalmente come Giorgio, un attaccante italiano che non è più presente nei villaggi del sud del paese. La corona per la regina, la Reggina è campione. La Reggina è in Champions League mentre il club ha giocato la scorsa stagione in Lega Pro. Ovviamente, devi toglierti un cappello enorme dall’allenatore, il signor Toscano, che è semplicemente emerso dai vecchi cassetti italiani come libero in un 1-4-3-2 vintage retro-futuristico, d’avanguardia, a cavallo tra innovazione e nostalgia. Un lato precursore eppure paradossalmente chiaramente anti-sacchismo, sposato con un buon mestolo di tradizione, a cavallo tra Helenio Herrera e la Trappola, passando da Nereo Rocco. L’ingrediente segreto: un pizzico di Carlo Mazzone. Anche in questo caso, l’ombra di Roberto Baggio aleggia sulla favola. Mazzone aveva reso Pirlo un regista riposizionandolo prima della difesa. Toscano lo avrà reso libero sostenendolo dietro di esso. Protetto da Manolas, aiutato dalle chiamate eccellenti, piene di esperienze, di Reginaldo e Denis e sublimato dal finale fiorito di Simone Corazza. Maestro, metronomo, architetto, durante la sua carriera Pirlo avrà ricevuto numerosi voti e appuntamenti, ma la Calabria è semplice, ti prendi il tempo di vivere lì. Nessun superlativo o eccesso. Né re, angelo né profeta. Qui sarà solo Andrea, il bambino che è venuto in prestito 20 anni fa ed è tornato essendo lo stesso, discreto, silenzioso, un vero calabrese di adozione. Un campione del mondo, due leghe di campioni e cinque titoli di campione d’Italia, tra gli altri, avranno avuto su Andrea alla fine la stessa influenza di una leggera brezza che accarezzava un lino bianco appeso a una finestra. Calma. Imperturbabile. L’unica nuvola in questo cielo azzurro con il sole cocente. Una crema su un caffè Mauro, una nuvola isolata, unica, senza peso, la sua apertura più bella, quella che indica la strada per il Paradiso.

E solo a trucco

È solo un trucco, un trucco, un miraggio. “Bello e impossibile” urlato da Gianna Nannini. Sfortunatamente sì. Siamo all’alba dell’estate 2020, i campionati europei sono fermati. Il Calcio Sud-Italia non esiste e “il cielo e sempre più blu”, inno alla speranza di Rino Gaetano, continua a risuonare dai balconi confinati. Quindi non abbiamo vissuto questo magnifico spettacolo. Un nuovo derby dello stretto e questa squadra di fragole e sole di Messina, oppure alcuni calci di punizione da Lodi a Catania. Cavani e Pastore tornano a Palermo, allenati da Delio Rossi o Guidolin. Un ritorno da Conte a Bari per completare il triangolo con Zamparini e Cassano. Il Mister Ranieri a Catanzaro, l’ennesimo freelance di Borriello in un Partenopei Napoli al 100% che rimpiazzerebbe Fabio Cannavaro o Vincenzo Montella un giorno in panchina, o perché no Diego… Zola a Cagliari come assistente di Zenga o come direttore sportivo, Chevanton-Vucinic-Bojinov che indossavano i loro ramponi a Lecce con Oddo al timone. Il Ray-Ban di Ventura. Boemo Zdenek Zeman dappertutto : volume 3 di Foggia, volume 3 di Pescara… l’Avellino, la Juve Stabia, Cosenza, Crotone o Trapani in cerca di sostegno, avanzando lentamente e un giorno afferrando un posto europeo. Benevento de Pippo miglior attacco in campionato contro il Frosinone de Nesta miglior difesa … E Pirlo libero con il suo numero 21, come il 2021, l’anno di tutte le speranze. E solo a trucco. Volume 3 di Foggia, volume 3 di Pescara… Avellino, Juve Stabia, Cosenza, Crotone o Trapani in cerca di sostegno, avanzando lentamente e un giorno conquistando un posto europeo. Benevento de Pippo miglior attacco in campionato contro il Frosinone de Nesta miglior difesa … E Pirlo libero con il suo numero 21, come il 2021, l’anno di tutte le speranze. E solo a trucco.

Lucas Spampinato