Il kiwanis dona il bergamotto di Reggio Calabria agli ospedali Covid di Roma e Bergamo

16 Maggio 2020 20:10

Il bergamotto della solidarietà da Reggio Calabria giunge al Nord con il Kiwanis. 5.000 bottiglie di succo di bergamotto agli ospedali Covid di Roma e di Bergamo

Il filo rosso della solidarietà contro il Covid 19 dal Sud arriva al Nord grazie al Kiwanis. Il prezioso succo di bergamotto di Reggio Calabria dell’azienda agricola Patea e della coop. Bergamia di Brancaleone (RC) giunge agli ospedali Covid di Roma (San Filippo Neri) e di Bergamo (Papa Giovanni XXIII) per essere destinato ai sanitari, medici e infermieri, in trincea quotidianamente conto la pandemia. Notoriamente il bergamotto di Reggio Calabria è un antisettico naturale con effetti antibatterici ed antivirali. “Storicamente è riconosciuto l’effetto benefico del Bergamotto” afferma Fabio Trunfio dell’azienda Patea che ci ricorda come ”proprio a Reggio Calabria, all’inizio del secolo scorso, furono risparmiati dalla nefasta epidemia “Spagnola” che ha mietuto milioni di vittime in Europa, proprio quelle famiglie che lavoravano nel florido comparto del bergamotto”. Da qui l’idea di Fabio Trunfio dell’azienda leader del settore bergamotticolo, di affidarsi al Kiwanis per far giungere ben 5.000 bottiglie di succo di bergamotto alle strutture sanitarie più bisognose. E così la macchina del service kiwaniano si è subito attivata come in ogni emergenza territoriale. “Il Kiwanis, in Europa e in Italia ha agito contro gli effetti sociali e sanitari del Covid-19 con decine di piccole e grandi iniziative dei Club locali e grazie al service nazionale “Doniamo un respiro”, fortemente voluti e stimolati dal Governatore del Kiwanis Maura Magni. L’iniziativa prevede l’acquisto di respiratori polmonari ed attrezzature sanitarie per gli ospedali Covid, grazie ad una vasta raccolta fondi anche sulla piattaforma GoFundMe, che vede come testimonial Valeria Marini, Vittorio Brumotti ed altri personaggi noti” conferma Rosario Previtera, Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea del Distretto Italia San Marino del Kiwanis. “Ci siamo subito organizzati per far giungere il prezioso carico di succo nutraceutico dell’agrume simbolo di Reggio Calabria con la collaborazione dell’associazione “Save Your Globe” e dei club cittadini locali: il Kiwanis Club Roma Caput Mundi III Millennio di Roma e il Kiwanis Club Bergamo Orobico onlus di Bergamo” continua Previtera “e a suggello dell’iniziativa, presso gli spazi verdi dei due ospedali di Bergamo e di Roma e presso il connesso Parco “Santa Maria della Pietà” di Roma vengono piantumati gli alberelli di bergamotto dei Vivai F.lli Praticò, a ricordo della mission solidale”. Un’iniziativa benefica che questa volta giunge dall’estremo lembo d’Italia fino in Lombardia passando dalla Capitale.