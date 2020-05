Kim Jong-un non è morto: il dittatore della Corea del Nord riappare in pubblico dopo 20 giorni

2 Maggio 2020 10:20

Corea del Nord, Kim Jong-un non è morto: riappare in pubblico dopo 3 settimane

Il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, non è morto: il leader è riapparso in pubblico dopo circa 20 giorni. Lo riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap. Secondo quanto riferito dalla Kcna, l’agenzia ufficiale del regime, Kim ha tagliato il nastro all’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti, in compagnia della sorella, Kim Yo-kong.