Reggio Calabria: iniziativa benefica in favore dell’ambulatorio Emergency sito in Polistena

24 Maggio 2020 09:15

Reggio Calabria: iniziativa benefica ideata dalla neonata formazione “Bruttium Horns Connection” in favore dell’ambulatorio Emergency sito in Polistena

“Siamo cornisti calabresi ed abbiamo deciso di unire le nostre professionalità per un progetto che ha come punto di incontro la Calabria nel cuore e nella musica. Il progetto dei “Bruttium Horns Connection” – scrive in una nota- nasce nel periodo di isolamento per emergenza sanitaria che tutto il pianeta sta vivendo in questo particolare momento. La necessità di stare a casa ha fatto scattare la scintilla per un’idea che era già nell’aria da un po’ di tempo e cioè la realizzazione di un’unione artistica fra persone accomunate da due grandi valori: l’amore per la propria terra natìa e la passione per la musica, che tutti loro esprimono professionalmente attraverso uno strumento magico e meraviglioso qual è il corno. Abbiamo rappresentato la Calabria, e continuiamo a farlo a livello personale, in istituzioni importanti (Teatro Bellini di Catania, Teatro dell’Opera e Accademia di Santa Cecilia a Roma, Teatro alla Scala di Milano, Orchestra dell’ E.R. “A. Toscanini” di Parma. London Symphony Orchestra ed altre ancora) e vorremmo restituire qualcosa alla nostra amata terra. La parola “Connection” nel nostro nome è anche un po’ sintesi della missione di connessione , musicale ed umana, che abbiamo deciso di sposare. “Chi vive in baracca, chi suda il salario (…) chi mangia una volta, chi suda, chi lotta, chi prende assai poco (…) Ma il cielo è sempre più blu” e l’ambulatorio di Polistena è stato scelto per questo, per quelli che ogni giorno sudano, lavorano, combattono per vivere e sopravvivere, mentre qualcuno si gira dall’altra parte e vede che tutto è a posto, che il cielo è sempre più blu. Si ringrazia la famiglia Gaetano e Universal Music Publishing Ricordi SRL per la gentile concessione dell’opera musicale”.

Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Il nostro impegno è possibile grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori che ogni giorno scelgono di stare con noi.