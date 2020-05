Inizia da Palermo la campagna “Insieme per la Solidarietà”

15 Maggio 2020 15:36

Nell’ambito della campagna “Insieme per la solidarietà”, questa mattina l’Associazione di Volontariato “Nuova Opportunità” ha ospitato e attivamente collaborato alla distribuzione di viveri, mascherine chirurgiche e barrette di Cioccolato di Modica IGP a 150 famiglie bisognose del quartiere San Filippo Neri

Nell’ambito della campagna “Insieme per la solidarietà”, questa mattina l’Associazione di Volontariato “Nuova Opportunità” ha ospitato e attivamente collaborato alla distribuzione di viveri, mascherine chirurgiche e barrette di Cioccolato di Modica IGP a 150 famiglie bisognose del quartiere San Filippo Neri. La distribuzione, condotta dai rappresentanti di diverse Associazioni d’Arma di Palermo, tra cui Artiglieri, Bersaglieri, Paracadutisti, Marinai, membri dell’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e con il concorso dei soldati della locale Sezione Rifornimenti e Mantenimento dell’Esercito, ha registrato un’altissima adesione, tanto da dover essere ripetuta il prossimo martedì 19 maggio a supporto di altre 100 famiglie, sempre del rione San Filippo Neri. Quella odierna è stata la tappa inaugurale di un ampio progetto solidale, ideato dal Comando militare dell’Esercito in Sicilia e promosso in sinergia con il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana (che ha donato le mascherine chirurgiche) e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma che confluiscono nel Consiglio periferico ASSOARMA. Il Tenente di complemento Sergio SMERALDI dell’Associazione Artiglieri di Palermo, responsabile dell’evento, a conclusione della giornata, ha voluto ringraziare La Sig.ra Elisa SCHILLACI, responsabile di “Nuova Opportunità”, tutti i collaboratori coinvolti e le realtà solidali che hanno contribuito alle donazioni, tra cui il Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP e il Centro Siciliano Sturzo per le cioccolate dedicate alla campagna. Analoghe iniziative avranno luogo, sin da domani, in altre 20 piazze siciliane.