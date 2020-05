Incontro Spadafora-Figc, il calcio riparte! Torna in campo anche la Serie C, ma con qualche novità

28 Maggio 2020 20:07

E’ arrivato il verdetto, il calcio riparte a distanza di tre mesi: ecco le decisioni dopo l’incontro tra Spadafora e la Figc

Il verdetto tanto atteso è arrivato, la Serie A riparte. Lo ha deciso il ministro Spadafora al termine della riunione con i vertici della Figc: In questi istanti il Ministro per lo Sport ha raggiunto con il Premier Giuseppe Contela decisione di fissare il via per il 20 giugno. Ma la decisione è stata presa. “Adesso ci sono le condizioni per ripartire. Non ho mai voluto frapporre ostacoli”, spiega Spadafora. Nel pomeriggio era già arrivato il via libera del Comitato Tecnico-Scientifico al protocollo per la ripartenza elaborato dalla Federcalcio. Il problema principale oggi è uno: la quarantena obbligatoria per tutta la squadra al primo caso di positività. Il Governo infatti non ha fatto sconti sul protocollo messo a punto dagli esperti, in caso di positività di un calciatore o di un membro dello staff tutta la squadra dovrà rispettare il periodo di quarantena per due settimane.

E’ ufficiale dunque la ripartenza anche della Serie C, ma con play-off e play-out. La Lega Pro ora dovrà passare dal Consiglio Federale della FIGC che il 3 giugno deciderà il nuovo format stagionale, elencando le squadre che parteciperanno agli spareggi promozione e retrocessione. Grande attesa anche per la Reggina, che al comando del Girone C resta in attesa di conoscere il proprio futuro.