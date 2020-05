12 Maggio 2020 16:00

Tragedia in Calabria dove un agricoltore è morto a San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza, dopo che il trattore lo ha travolto per cause ancora in corso di accertamento. L’uomo è morto schiacciato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici del 118 e le forze dell’ordine.