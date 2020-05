18 Maggio 2020 14:11

Paura in Calabria dove a Tropea è divampato un incendio che ha richiesto l’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Diverse palazzine sono state evacuate e ci sono stati attimi di apprensione per una bombola del gas nelle vicinanze delle fiamme. In Calabria altra giornata di caldo con forte scirocco e temperature che superano i +30°C.