Il Leo Club Reggio Calabria Host ha provveduto nella donazione di alcune colonnine igienizzanti automatiche alla Questura [FOTO]

30 Maggio 2020 17:01

Il Leo Club Reggio Calabria Host ha provveduto nella donazione di alcune colonnine igienizzanti automatiche alla Questura, destinate allo sportello dell’ufficio Immigrazione

In data 27 maggio, il Leo Club Reggio Calabria Host ha provveduto nella donazione di alcune colonnine igienizzanti automatiche alla Questura di Reggio Calabria, destinate allo sportello dell’ufficio Immigrazione. Un’attività, quella portata avanti dai ragazzi del Club, che si configura nel progetto nazionale dei Leo club italiani, dedito al supporto degli enti di primo intervento, pronto soccorso e protezione civile. Alla donazione hanno preso parte le alte cariche del club, ove ha fatto le veci del Presidente dott.sa Chiara Manti il neo eletto presidente di club Francesco Minniti, assieme al neo eletto Vice presidente del Distretto Leo Campania-Basilicata-Calabria dott.Paolo Battaglia, che hanno consegnato in mano al Questore di Reggio Calabria, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Commendatore Dott. Maurizio Vallone, intrattenutosi nel corso della cerimonia con gli intervenuti, ringraziando il club per l’attività e spiegando come la Questura sia oggi un punto cardine nel lavoro di sensibilizzazione anticrimine verso il mondo giovanile. Il Leo Club con tale attività ha voluto ringraziare l’operato svolto quotidianamente dagli uomini della Polizia di Stato, ma ringrazia tutti gli operatori delle varie forze e dei vari organi di pubblica sicurezza, pronto soccorso e protezione civile, che ogni giorno spendono la loro vita al servizio del prossimo, ed è proprio con questo spirito che il Leo Club Reggio Calabria Host vuole continuare ad operare nei vari temi ed attività svolti dai soci, chiedendo al mondo giovanile cittadino il continuare, anche post “Covid”, a supportare con ogni mezzo disponibile gli enti di primo intervento-pronto soccorso-protezione civile, non lasciandoli soli nell’impegno quotidiano da loro profuso. Il Leo club Reggio Calabria Gost, a nome di tutti soci, ed il distretto Leo Calabria-Basilicata-Campania, rappresentato dal socio di club dott. Paolo Battaglia, tiene a ringraziare il Funzionario Dott.sa Miriamo Del Giacomo per il supporto fornito nell’organizzazione dell’evento.