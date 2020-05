31 Maggio 2020 15:50

Il Futsal Polistena saluta Alessandro Gallinica: “Ci hai regalato momenti indimenticabili. Grazie di tutto”

Il Futsal Polistena comunica che Alessandro Gallinica, ala-pivot classe ’94, nella prossima stagione non farà più parte della rosa. Ad Alessandro va il più sentito e affettuoso ringraziamento per il contributo dato e la professionalità dimostrata nel corso delle ultime due stagioni, condite dalla vittoria dei playoff di Serie B (indimenticabile il suo gol negli ultimi secondi contro il Cataforio che ha fatto letteralmente esplodere il palazzetto) e dallo storico quarto posto raggiunto al termine della prima stagione in Serie A2. “Grazie di cuore per le gioie che ci hai regalato – affermano all’unisono i componenti della dirigenza – e in bocca al lupo per tutto. Speriamo che prima o poi le nostre strade possano ricongiungersi, perché per noi sei e rimarrai comunque una persona speciale”.