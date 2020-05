Il commovente video degli studenti dell’Università di Messina impegnati nello scavo di Troina, il Rettore: “La testimonianza che nei territori portiamo eccellenze e sensibilità”

7 Maggio 2020 10:33

Dal 2015 la Missione archeologica dell’Università di Messina riporta in luce i resti dell’antica Troina, soprattutto di età classica e medievale (necropoli, case, edifici pubblici, etc.), contribuendo in maniera decisiva alla ricostruzione della storia sconosciuta del paese

Gli allievi dell’Università di Messina, impegnati da diversi anni con la prof.ssa Caterina Ingoglia, docente di Metodologia della ricerca archeologica, nella Missione di scavo archeologico del Progetto ArcheoTroina, hanno realizzato questo video per dedicarlo al Sindaco di Troina (EN), all’IRCSS-Oasi Maria SS. Onlus, ai Troinesi tutti, tristemente coinvolti da uno dei pochi focolai siciliani di COVID-19. Dal 4 maggio Troina non è più zona rossa, ma rimane il gesto di grande sensibilità. Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, si è complimentato con la docente e gli studenti per il gesto davvero encomiabile:“E’ la testimonianza forte e concreta – ha commentato – di una presenza sul territorio del nostro Ateneo che non è soltanto mettere a disposizione delle competenze ma entrare in piena sintonia con il territorio e le comunità che lo abitano anche in momenti di grandissima difficoltà”.

