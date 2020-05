Il cioccolato di Modica IGP al fianco dei più bisognosi: donate barrette alla Croce Rossa Italiana

12 Maggio 2020 20:56

Le Barrette di cioccolato di Modica IGP sono state donate da Antica Dolceria Rizza alla Croce Rossa Italiana comitato di Catania

L’emergenza Coronavirus ha visto scendere in campo numerose aziende del retail e dell’agroalimentare nell’aiuto ai più deboli o a chi presta servizio in prima linea, sia perché settore fondamentale durante la chiusura, sia per mostrare la propria azione concreta in questo periodo di restrizioni.

Barrette di cioccolato di Modica IGP sono state donate da Antica Dolceria Rizza alla Croce Rossa Italiana comitato di Catania al fine di supportare il servizio di “Distribuzione Alimenti” che l’ente, in collaborazione con le Istituzioni locali e la Protezione Civile, grazie ai numerosi volontari sta svolgendo nella città e provincia etnea, consegnando dei pacchi spesa a domicilio alle fasce più deboli e in condizioni economiche critiche.

Il progetto solidale rientra nel piano di azione solidale che da anni la famiglia Rizza, insieme a i dipendenti e i collaboratori, compie in favore delle fasce più disagiate con varie tipologie di aiuto.

“In questo periodo, dove siamo rimasti operativi – afferma il titolare Giuseppe Rizza – non potevamo non essere presenti con chi è in difficoltà e con chi è in prima linea nell’emergenza covid19. Ringrazio la CRI di Catania e tutti i volontari impegnati nella distribuzione dei pacchi alimentari. La nostra è una piccola donazione, che, potrebbe sembrare “sfiziosa” essendo un bene alimentare non primario. Ma, vuole essere un modo per portare un po’ di dolcezza durante questo momento difficile. Il cioccolato di Modica è utilissimo per attivare la serotonina, l’ormone del buon uomore; ed essendo fondente è ricco di anandamide, un amide della felicità e tetracannabinoide, un cannabinoide positivo. Inoltre la nostra produzione di Cioccolato di modica IGP è garantita priva di glutine, di grassi aggiunti, lecitina di soia e lattosio, latte e suoi derivati; ma ricca di antiossidanti naturali, grazie ai flavanoli presenti naturalmente nelle fave di cacao utilizzate e lavorate accuratamente a basse temperature, per preservarne in maggioranza.”

Nelle scorse settimane, l’azienda aveva contribuito alla donazione, in collaborazione con il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP, del Comune e del Centro siciliano Sturzo, di barrette di Cioccolato di modica IGP personalizzate appositamente per la ricorrenza del 159° anniversario dell’Esercito Italiano, i cui operatori hanno provveduto a distribuire le stesse alle famiglie più indifese della regione.