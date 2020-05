Il cinema dopo il coronavirus: a Messina si studia l’ipotesi drive-in

11 Maggio 2020 17:21

Messina, la proposta del consigliere Cacciotto: “Un cinema drive-in a Camaro”

Stamattina la Terza Municipalità ha ripreso i lavori delle Commissioni Consiliari. Si è tenuta alle 12:15 in prima convocazione e alle 13:15 in seconda convocazione, in via telematica, la seduta della Terza Commissione Servizi alla Comunità – Cultura, presieduta dal Consigliere Alessandro Geraci. Ai punti all’odg anche cinema “drive in” nel territorio della Terza Circoscrizione proposto dal consigliere Alessandro Cacciotto. È stato votato all’unanimita’ dei presenti un documento inoltrato all’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, allo Spettacolo Pippo Scattareggia e al dirigente del comprensivo La Pira Gentiluomo Prof.ssa Luisa Lo Manto. Cosa prevede la proposta? La realizzazione di un cinema all’aperto – drive in.

“L’idea- spiega il consigliere Cacciotto– nasce a seguito, purtroppo, della pandemia COVID – 19, per cercare di garantire alla città ed in particolare ai residenti della Terza Municipalità, per quanto di nostra competenza territoriale, un momento di ristoro estivo. Si potrebbe realizzare un drive – in nello spazio di parcheggio antistante la scuola La Pira 3 a Camaro. Si tratta di uno spazio che potrebbe ospitare un numero di macchine sufficienti per godere di un momento ludico – culturale. Ovviamente la nostra vuole essere una proposta ed è per questo che chiediamo ai soggetti interessati di riferirci le loro considerazioni e volontà al riguardo. Il drive – in troverebbe collocazione nello spazio di cui sopra solo nel periodo estivo in concomitanza con la chiusura della scuola”.