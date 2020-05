La “grande bellezza” a Reggio Calabria: i topi ballano tra le lunghe fila di spazzatura in Via Aschenez Prolungamento [VIDEO]

23 Maggio 2020 11:43

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, in Via Aschenez Prolungamento la situazione è indecorosa: presenti grossi topi tra i sacchi di spazzatura

La raccolta rifiuti è quasi ferma a Reggio Calabria ed ogni giorno che passa la situazione diventa sempre più insostenibile per i suoi cittadini. Dopo aver affrontato l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la popolazione adesso si trova a dover resistere ad una nuova situazione al limite della decenza. Anzi, quel limite è già ben oltre stato superato. Da come si può vedere nel video, i topi hanno già conquistato il territorio limitrofo alle mini discariche che si sono formate a ridosso dei marciapiedi in Via Aschenez Prolungamento, soltanto uno dei punti della città ormai invasa dalla spazzatura. Gli abitanti della zona denunciano ciò a cui devono assistere giornalmente davanti ai portoni di casa. Altro che fase 2 di prevenzione e messa in sicurezza…