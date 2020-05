15 Maggio 2020 21:52

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – ‘Come mi sono trovato con Conte e il governo? Il premier ha fatto il suo, ma non tutti i ministri sono in grado di gestire questa complessità”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la registrazione di ‘Accordi e Disaccordi’, il talk politico sul Nove. “Rispetto al governo, la vera fase difficile arriva adesso, la prova della verità di questo governo sarà ad ottobre, perché l’autunno è il momento difficile per il nostro Paese”, ha concluso Sala.