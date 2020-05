Governo: a odg Cdm direttive Ue e leggi regionali

21 Maggio 2020 18:11

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Attuazione di direttive Ue e leggi regionali. Questo l’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato oggi alle 18 a Palazzo Chigi.

In particolare, sul tavolo del Cdm c’è il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ‘ esame definitivo (Affari europei ‘ Sviluppo economico); decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della direttiva (Ue) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ‘ esame definitivo (Affari europei – Economia e finanze); leggi regionali; varie ed eventuali.