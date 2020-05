Gli attrattori turistici del Brand Messina nella Home Page del nuovo sito del Comune

13 Maggio 2020 10:57

Nell’ambito del programma di rilancio di Messina come Meta del “Turismo di prossimità” e nel più ampio obiettivo di presentare la Città con le sue bellezze ambientali, architettoniche ed enogastronomiche, l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, in collaborazione con l’Ufficio Servizi Informativi del Comune e la società Datanet srl, ha voluto inserire nella parte inferiore dell’home page del nuovo portale del Comune (comune.messina.it), le slide illustrative dei peculiari attrattori turistici e culturali della Città di Messina, complete dei schede descrittive compilate dall’arch. Nino Principato e da referenti dei singoli attrattori.

I Servizi informativi e la Società Datanet, hanno lavorato in questi mesi per ridare al sito web istituzionale del Comune di Messina una nuova e funzionale veste grafica, attraverso un paziente lavoro di studio e revisione delle numerosissime sezioni del sito, contribuendo a riorganizzare i contenuti storicizzati nel tempo per renderli maggiormente fruibili nella nuova versione.

Il nuovo portale web, realizzato secondo le linee guida e gli standard di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), si presenta così al pubblico, completo non solo di informazioni, servizi ed utili indicazioni per il cittadino, ma anche come una accattivante vetrina, per i messinesi e per il turista, che mette in evidenza le bellezze naturali, architettoniche ed enogastronomiche che il nostro territorio può vantare, capaci di mettere in moto il settore turistico e l’indotto ad esso collegato.

L’Assessore Caruso annuncia che “l’intera Giunta, su indicazioni del Sindaco De Luca, sta lavorando in piena sinergia per mettere in atto una strategia di Rete tra gli operatori di settore, finalizzata a rendere Messina tra le mete immediatamente attrattive del “turismo di prossimità” e, in seguito, in ambito nazionale e internazionale”.