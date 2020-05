Messina, l’ultimo saluto a Giuseppe Sanò: “Addio Capitan Peloro, proteggici da lassù”

13 Maggio 2020 16:22

Si sono svolti questo pomeriggio, nella parrocchia S. Maria della Lettera a Torre Faro, i funerali di Giuseppe Sanò. La morte dell’ex consigliere di circoscrizione ha scosso l’intera città di Messina. Alle esequie, visto le misure in atto per l’emergenza epidemiologica, hanno potuto prendere parte solo una decina di familiari. Giuseppe Sanò è morto nelle acque di Torre Faro, durante una battuta di pesca sportiva. È stato colto da un malore che si è rivelato fatale. Il suo corpo senza vita è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera.

Giuseppe lascia un vuoto immenso in quanto lo conoscevano. Aveva solo 42 anni ed era un giovane impegnato nella lotte per l’ambiente e per la valorizzazione delle bellezze dalla nostra città. Fuori dalla chiesa un folla composta ha voluto dare l’ultimo saluto a Capitan Peloro. Gli amici di Torre Faro hanno esposto uno striscione in suo omaggio, con la scritta “Capitan Peloro, proteggici il tuo paese da lassù”.