Il giudice Roberto di Bella incontra gli allievi dell’IC Carolei-Dipignano di Cosenza

23 Maggio 2020 16:19

Incontro con gli alunni della Scuola Secondaria dell’ Istituto Comprensivo CAROLEI DIPIGNANO (CS) e il giudice di Bella

Si svolgera’ il 25 maggio p.v. , in video conferenza, l’atteso incontro degli alunni della Scuola Secondaria dell’ Istituto Comprensivo CAROLEI DIPIGNANO (CS) diretto dal DS dott.ssa Fiorangela D’ Ippolito ,con il giudice Roberto di Bella, presidente del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria , nell’ambito del progetto Giustizia e Umanita’: Liberi di scegliere.

E’ pratica consolidata, presso L’IC CAROLEI DIPIGNANO , occuparsi attraverso percorsi diversificati , a seconda dell’ordine di scuola, di educazione alla legalita’.

Pertanto, iniziative come questa rispondenti alla promozione e alla diffusione di una cultura rispettosa dei valori democratici che renda liberi, indipendenti , capaci di compiere scelte e di assumere le proprie responsabilità nella vita individuale, sociale e civile , vengono fortemente incentivate e rese possibili grazie all’assertivita’ del DS ,dott.ssa Fiorangela D’Ippolito, e dei docenti tutti.

All’evento parteciperanno la dott.ssa Bruna Siviglia , presidente dell’associazione BIESSE di Reggio Calabria ,promotrice della divulgazione di questo importante progetto e il docente collaboratore Ds dell’ Ic Carolei

Dipignano ,prof.ssa Patrizia De Leonardis , moderatrice dell’incontro .

Gli alunni parteciperanno al dibattito in conclusione di giornata ,formulando domande e quesiti agli eccelsi ospiti.