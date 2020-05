Un giovane reggino nel “Top Italian Scientists”: è uno degli scienziati più titolati a livello internazionale

6 Maggio 2020 17:13

Antonio Simone Laganà è nato a Reggio Calabria l’8 maggio 1986: è uno degli scienziati italiani più titolati e livello internazionale

E’ un medico e presta servizio presso il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale “Filippo Del Ponte”, Università dell’Insubria, Varese, Italia. Antonio Simone Laganà è nato a Reggio Calabria l’8 maggio 1986. È sostituto del gruppo di interesse speciale per endometriosi e malattie endometriali (SIGEED) della Società europea di riproduzione umana e embriologia (ESHRE); Ambasciatore della World Endometriosis Society (WES); Membro della International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE); Membro della Society for Reproductive Investigation (SRI). Ha conseguito un Master in “Chirurgia minimamente invasiva e robotica ginecologica” (Università di Pisa), ha sviluppato un intenso addestramento chirurgico presso il Centro Univerzitetni Klinični, Lubiana (Lubiana, Slovenia) e un addestramento ecografico ostetrico / ginecologico presso il Centro principale di Altamedica (Roma, Italia).

I principali interessi di ricerca del dott. Laganà sono: endometriosi, immunologia riproduttiva, sterilità, endocrinologia ginecologica, laparoscopia, isteroscopia. È autore di oltre 160 articoli pubblicati su riviste peer-reviewed internazionali e la sua presenza è spesso richiesta come relatore invitato in congressi internazionali. Attualmente è redattore di riviste di grande impatto come Scientific Reports, PLOS One, Journal of Ovarian Research, Gynecologic and Obstetric Investigation e molti altri.

Nel 2016 Antonio Simone Laganà è stato destinatario di una Borsa di studio promossa dalla Fondazione Gimbe alla memoria di Gioacchino Cartabellotta, medico di Alia, piccolo comune siciliano. Del giovane professionista reggino si è parlato anche in un ampio articolo sulla rivista americana PCOS Diva, in merito all’importanza dell’inositolo nel migliorare la funzione ovarica e il metabolismo dei pazienti affetti da PCOS, ovvero sindrome dell’ovaio policistico. Ecco la traduzione dell’intervista pubblicata negli USA nel 2014:

“Ci sono molti medici e ricercatori dedicati che lavorano per conto delle donne con PCOS. Il Dr. Antonio Simone Laganà è uno di questi ricercatori dedicati. Lavora nel Dipartimento di Scienze pediatriche, ginecologiche, microbiologiche e biomediche dell’Università di Messina in Italia. Il dottor Laganà ha condotto alcuni studi molto utili sul supplemento di inositolo. L’inositolo NON è un medicinale farmaceutico. È una sostanza presente in natura prodotta nel corpo umano che appartiene al gruppo complesso della vitamina B. Esistono nove diversi tipi di inositolo e possono essere trovati naturalmente in molti alimenti come frutta, noci e fagioli. È un precursore di un certo numero di “molecole di segnalazione” che essenzialmente dicono alle cellule come comportarsi. Dei nove diversi tipi di inositolo, due hanno capacità insulino-sensibilizzanti: mio-inositolo e d-chiro-inositolo. Il dottor Laganà sta cercando in modo proattivo di far conoscere i risultati dei suoi studi.

Ecco un riassunto dei recenti studi del Dr. Laganà:

D-chiro-inositolo Il 9 marzo, il Dott. Laganà ha pubblicato alcuni dati preliminari relativi al 16 ° Congresso mondiale di endocrinologia ginecologica sulla funzione ovarica e sui fattori metabolici nelle donne affette da PCOS dopo il trattamento con D-chiro-inositolo.

(1) Lo studio ha esaminato 25 pazienti affetti da PCOS e irregolarità mestruali. I pazienti sono stati sottoposti a trattamento con 1 g di D-Chiro-Inositol più 400 mcg di acido folico per via orale per 6 mesi. Dopo i 6 mesi c’è stata una riduzione statisticamente significativa della pressione arteriosa sistolica, punteggio di Gallwey-Ferriman, rapporto LH, LH / FSH, testosterone totale, testosterone libero, ∆-4-Androstenedione, prolattina e indice HOMA; negli stessi pazienti si è verificato un aumento statisticamente significativo del rapporto SHBG e glicemia / IRI. Inoltre, c’era un statisticamente significativo (64%; p <0. La conclusione dello studio è che il d-chiro-inositolo è efficace nel migliorare la funzione ovarica e il metabolismo dei pazienti affetti da PCOS.

Studio comparativo tra mio-inositolo e D-chiro-inositolo Pubblicato il 19 dicembre 2013, lo scopo di questo lavoro era di confrontare gli effetti del mio-inositolo e del d-chiro-inositolo in PCOS. 50 pazienti, con caratteristiche biofisiche omogenee, affetti da PCOS e irregolarità mestruali hanno partecipato e sono stati divisi casualmente in due gruppi: 25 sono stati trattati con 4 g di mio-inositolo più 400 mcg di acido folico per via orale per sei mesi, 25 con 1 g di d-chiro-inositolo più 400 mcg di acido folico per via orale per sei mesi. Entrambi i gruppi sono stati analizzati BMI pre-trattamento e post-trattamento, pressione arteriosa sistolica e diastolica, punteggio Ferriman – Gallwey, punteggio Cremoncini, LH sierico, rapporto LH / FSH, testosterone totale e libero, deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S), Δ- 4-androstenedione, SHBG, prolattina, glucosio / insulina immunoreattiva (IRI), indice di valutazione del modello omeostatico (HOMA), La conclusione dello studio è stata che entrambe le isoforme di inositolo erano efficaci nel migliorare la funzione ovarica e il metabolismo nei pazienti con PCOS, anche se il mioinositolo ha mostrato l’effetto più marcato sul profilo metabolico, mentre il d-chiro-inositolo ha ridotto meglio l’iperandrogenismo.

Riepilogo dei risultati: Il dottor Laganà mi ha dato il permesso di pubblicare il suo editoriale Know your enemy: the Rationale of Use Inositol in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome. Questo articolo è un bel riassunto di tutti i risultati della ricerca sul mioinositolo e il d-chiro inositolo.

Giusto per essere sicuri, ho inviato le seguenti domande al dottor Laganà

– Amy: “ C’è molta confusione tra le donne con PCOS su quale tipo di inositolo usare per PCOS. Sembra che myo sia il migliore per la qualità delle uova e cercare di concepire e d-chiro sia il migliore per abbassare gli androgeni. Hai qualche consiglio su quale tipo usare?”

Ecco la sua risposta, Dr. Lagana: “Secondo la nostra recente analisi dei dati, entrambe le isoforme dell’inositolo sono efficaci nel migliorare la funzione ovarica e il metabolismo nei pazienti con PCOS, sebbene il mioinositolo abbia mostrato l’effetto più marcato sul profilo metabolico, mentre il D-chiro-inositolo migliore iperandrogenismo ridotto.”

Amy: “Una donna con PCOS può e dovrebbe assumere entrambe le forme di inositolo: myo e d-chiro?”

Dr. Laganà: “Nonostante al momento non vi siano prove chiare a supporto del trattamento con una combinazione di mio e d-chiro-inositolo, esiste un articolo pubblicato da Nordio & Proietti nel 2012 ( http: //www.ncbi.nlm .nih.gov / pubmed / 22774396 ), che hanno scoperto che la terapia combinata con mioinositolo e D-chiro-inositolo riduce il rischio di malattie metaboliche nei pazienti in sovrappeso PCOS rispetto alla sola integrazione di mio-inositolo. Tuttavia, sono necessari ulteriori dati per chiarire meglio la situazione. A mio avviso, in futuro sarà obbligatorio utilizzare un “trattamento su misura” basato su diversi parametri bio-ormonali di ciascun paziente “.

Amy: “Il mio-inositolo e il d-chiro-inositolo possono essere assunti se una donna è incinta o sta allattando?”

Dr. Laganà: ad oggi, non ci sono notizie sugli effetti collaterali della somministrazione di inositolo durante la gravidanza e l’allattamento. L’evidenza accumulata sembra suggerire che l’integrazione di inositolo durante la gravidanza può:

migliorare i parametri glicemici e lipidici;

migliorare la qualità degli ovociti e degli embrioni, nonché i tassi di gravidanza, nelle donne con PCOS sottoposte a IVF-ET;

ridurre l’incidenza del diabete mellito gestazionale e la consegna dei feti di macrosomia.

Grazie Dr. Lagana per tutti i tuoi sforzi nell’aiutare le donne con PCOS!”.