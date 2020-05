Giornata mondiale senza tabacco, parla l’esperta: “il fumo provoca una riduzione degli spermatozoi”

31 Maggio 2020 11:00

L’esperta: “tabacco e fertilità sono davvero inconciliabili, tanto per le donne quanto per gli uomini”

In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, la dottoressa Daniela Galliano, direttrice del centro IVI di Roma afferma: “Tabacco e fertilità sono davvero inconciliabili, tanto per le donne quanto per gli uomini. Infatti, non sono solo gli ovuli ad essere danneggiati dalle sostanze tossicologiche delle sigarette ma anche gli spermatozoi. Ogni sigaretta accesa, determina una riduzione degli spermatozoi e li espone al rischio di alterazioni genetiche. Inoltre, – continua la dottoressa Galliano – recenti studi hanno dimostrato che i rischi non sono solo per il DNA paterno, ma anche per quello del nascituro che potrebbe essere più facilmente soggetto di patologie cardiovascolari e polmonari. Infine, il fumo può provocare nello sperma fenomeni di ossidazione da parte dei radicali liberi, tanto che, nelle coppie in cui il partner maschile era tabagista durante il concepimento è stata riscontrata una maggiore incidenza di aborti spontanei.”

