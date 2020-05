Giornalisti: Pasquale Laurito compie 93 anni, Velina Rossa festeggia lontano dal palazzo

14 Maggio 2020 18:24

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Compleanno inedito per la ‘Velina Rossa’, alias Pasquale Laurito, decano dell’Associazione stampa parlamentare, che domani compirà 93 anni. Una ricorrenza che dal 1948, quando entrò come giovane cronista alla Camera dei deputati, non ha mai trascorso lontano da Montecitorio. “C’e’ sempre una prima volta…”, scherza l’autore dell’agenzia di una pagina e mezza che quotidianamente viene diffusa in sala stampa.

“Purtroppo -sottolinea- questo virus ci costringe a seguire da casa le sedute del Parlamento. Ma l’interesse non viene mai meno. Un po’ di tristezza viviamo in questa fase per la limitazione a cui saranno sottoposti giocoforza i giornalisti, che non potranno più stare in Transatlantico, impegnato dalle votazioni dei parlamentari. Ci chiediamo se non si poteva risolvere la questione utilizzando per il voto dell’Aula la Sala della Lupa, o quella della Regina, o ancora la Sala dei Gruppi. O ancora: ai giornalisti si potrebbe consentire l’accesso al Transatlantico, magari a gruppi, quando non si vota. Ma non è il caso di polemizzare”.

Tuttavia Laurito ricorda che l’idea di fare “dell’Aula sorda e grigia il bivacco per i manipoli fu l’inizio di una fase tragica della storia italiana. Bisognerebbe ricordarlo sempre. E ricordare che neppure durante i lavori dell’Assemblea costituente furono proibiti gli incontri tra i giornalisti e i politici. Il compianto Emilio Frattarelli, per dire, ebbe colloqui per ore e ore con Palmiro Togliatti. E quando i giornalisti si affacciavano al Transatlantico, spesso erano gli stessi politici a chiamarli dentro per un incontro. La stampa è un pilastro del nostro sistema democratico. Se si capisce questo non si negheranno aiuti concreti e senza secondi fini”.