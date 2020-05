Giacomo Poretti positivo al Coronavirus: “ho avuto 8 giorni di febbre altissima, ora sono disposto a donare il plasma”

4 Maggio 2020 21:20

L’attore Giacomo Poretti è stato positivo al Covid-19: ha raccontato la sua esperienza e dell’intenzione di aiutare le persone ancora malate

Tanti volti noti sono stati positivi al Coronavirus. Tra questi anche Giacomo Poretti, noto attore appartenente al trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Il comico, in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato: “Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevo dolori alle ossa e una profonda debolezza. Ho avuto 8 giorni di febbre altissima, come mai ho avuto nella vita. Ora il tampone è negativo: voglio fare il test sierologico e sono disposto a donare il plasma. Mi sono letteralmente spaventato, perché mai come in questa situazione evocare l’ospedale era come evocare il cimitero. Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbre avevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di New York. Ricordo che una mattina non sono riuscito nemmeno ad aprire la caffettiera per quanto ero debole”.

Anche Daniela Cristofori, moglie di Poretti, si è ammalata, ha spiegato l’attore evidenziando che “le donne sono sempre più forti: a lei la febbre è durata solo due giorni. Ha perso però olfatto e gusto”.

Per quanto riguarda Aldo e Giovanni, gli altri due membri del trio, Giacomo scherza dicendo: “Nei trii il virus colpisce una sola persona, a me è andata di sfiga!”.

Adesso Giacomo Poretti pensa al ritorno in scena, alla ripresa, ai progetti futuri, senza però dimenticare questa forte esperienza. Vorrebbe tornare in teatro con il suo ultimo spettacolo “Chiedimi se sono di turno” con il quale era in tour prima del lockdown: “Mi piacerebbe ripartire portando lo spettacolo negli ospedali, con un nuovo prologo magari dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato. Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea”.