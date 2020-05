Ghirelli: “Reggina in B? Serve pazienza. Vorrei ricordare lo sforzo di Mimmo Praticò…”

16 Maggio 2020 15:46

Intervista al presidente Ghirelli: parole di elogio per la Reggina di Gallo e il ricordo del periodo di gestione Praticò

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto nel corso della trasmissione Pianeta Dilettanti, condotta dal giornalista Nino Neri, dove ha lasciato qualche chiarimento in merito all’Assemblea dei club: “non vi è stata alcuna diatriba all’interno dell’Assemblea in cui ognuno ha ascoltato l’altro. Le tre indicate promosse hanno un distacco considerevole, invece per la quarta promossa è stata scelta la strada del merito sportivo che era un criterio già prestabilito quando c’era il presidente Tavecchio. I presidente che sono andati al voto erano coscienti di come sarebbe andata”.

“I tifosi della Reggina possono festeggiare la promozione in Serie B? Vediamo il 20 maggio, hanno aspettato tanto, solo un po’ di pazienza”, ha spiegato Ghirelli. Poi un commento sul campionato disputato dagli amaranto: “Il club di Luca Gallo ha fatto un grandissimo campionato, ma vorrei ricordare lo sforzo di Mimmo Praticò, che ha messo a repentaglio la sua azienda per tenere in piedi la squadra, anche oltre le proprie capacità economiche, facendolo però con il cuore. Reggio è una grande piazza, ha una grande storia, alla quale auguro il meglio, ha sofferto tanti anni e può portare in Serie B e poi in Serie A il grande entusiasmo del popolo molto fiero come quello reggino e calabrese”.