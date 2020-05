Ghirelli: “Con Gravina siamo pronti a lavorare per la riforma dei campionati”

19 Maggio 2020 12:43

Importante dichiarazione del presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, in merito ad una possibile riforma dei campionati

Nota interessante nel comunicato pubblicato dalla Lega Pro sul suo sito ufficiale. Riguarda la riforma dei campionati. Queste le parole del presidente Francesco Ghirelli.

“L’auspicio è di lavorare con il governo e il ministro Spadafora ad interventi strutturali per rimettere in moto la nostra economia e per non lasciare indietro le categorie più fragili e deboli. Il nostro calcio di territorio è unicamente per loro. Inoltre con il Presidente Gravina siamo pronti, oggi e non domani, a lavorare per la riforma dei campionati. Renderemo noti presto i dati di come la pensano i sessanta presidenti di serie C in merito e si scoprirà la cultura di chi ragiona a sistema, rispetto a chi guarda la riforma da un buco della serratura per soli scopi personali”.