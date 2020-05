Gazzetta dello Sport: “Consiglio Federale l’8 giugno”, la Reggina deve aspettare ancora?

29 Maggio 2020 13:08

Il Consiglio Federale potrebbe slittare ancora. Seconda quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ si potrebbe svolgere l’8 giugno: la Reggina attende

Si allungano i tempi per il Consiglio Federale. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il tutto slitta al prossimo 8 giugno. Anche la Reggina, dunque, dovrà attendere per conoscere il proprio futuro. Difficilmente il campionato riprenderà regolarmente. Prende infatti quota la proposta del Direttivo di Lega di far giocare solo playoff e playout a partire da luglio. In questo caso gli amaranto non sarebbero coinvolti e verrebbero promossi direttamente in Serie B. Già nella giornata odierna, però, potrebbero arrivare indicazioni importanti. E’ previsto, infatti, un nuovo incontro al quale parteciperà anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Si discuterà degli orari delle partite, ma non solo. Da chiarire anche le modalità di eventuali playoff e playout e le squadre coinvolte. Si attendono aggiornamenti.