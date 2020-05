Forza Italia, Ruggieri, Fiorini e D’Attis firmano emendamento per rinvio adempimenti fiscali del settore: “regioni centrodestra aprano agenzie di scommesse”

20 Maggio 2020 19:21

I deputati di Forza Italia Andrea Ruggieri, Benedetta Fiorini e Mauro D’Attis, firmatario dell’emendamento con cui si chiede “il rinvio degli adempimenti fiscali a carico delle agenzie di scommesse almeno a fine anno”

“Le Regioni amministrate dal centrodestra dimostrino la loro diversità da un Governo fallimentare, e consentano anche alle agenzie di scommesse legali di riaprire osservando le norme anti assembramento e di tornare a lavorare. Anche gli oltre 120.000 addetti che lavorano nelle agenzie di scommesse ha famiglie da mantenere e bollette e affitti da pagare, e fa un lavoro onesto come tutti gli altri”. Così, come riporta Agipronews, i deputati di Forza Italia Andrea Ruggieri, Benedetta Fiorini e Mauro D’Attis, firmatario dell’emendamento con cui si chiede “il rinvio degli adempimenti fiscali a carico delle agenzie di scommesse almeno a fine anno”. “Tutti devono poter salvare il proprio posto di lavoro. Chi opera nelle agenzie legali non può essere considerato un cittadino di serie B -aggiungono D’Attis, Fiorini e Ruggieri-. E’ un settore che porta una valanga di soldi all’erario, e svolge una funzione di legalità, sottraendo terreno alla criminalità organizzata che prima del suo avvento gestiva illegalmente le scommesse arricchendosi, e che è pronta a tornare a colmare un vuoto creato dal Governo che nega a italiani per bene di tornare al loro lecito lavoro. Chiediamo dunque ai nostri governatori di riaprire il settore alla svelta, prima del 14 giugno. E al Governo di rinunciare alla propaganda moralistica: anziché alle agenzie di scommesse, togliesse la libertà ai boss mafiosi cui l’ha data con le scarcerazioni sbagliate di questo periodo”, concludono i tre deputati.