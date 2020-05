Incremento del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la soddisfazione dell’Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari di Reggio Calabria

21 Maggio 2020 12:26

“La Segreteria ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, comunica che il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/05/2020, prevede , all’articolo 29, un incremento del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98, di 140 milioni di euro per l’anno 2020”. E’ quanto scrive in una nota Vincenzo Leotta, Segretario ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Tale somma si aggiunge ai 60 milioni di euro del fondo (Legge n. 431/98) già ripartiti , in data 06 Maggio 2020, tra le Regioni, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , Paola De Micheli. Alla Regione Calabria sono stati già destinati circa 1,4 milioni di euro del fondo di cui alla Legge n. 431/98 e 384 mila euro relativo a quello sulla morosità incolpevole e con quest’ultimo provvedimento normativo, entro fine mese , la nostra Regione riceverà una dotazione finanziaria ulteriore di circa 3,2 milioni di euro. Questa misura certamente va incontro a quelle che erano le nostre richieste di sostegno alle locazioni immobiliari ad uso abitativo nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio socio – economico e ci riteniamo, pertanto, soddisfatti dall’operato del Governo nazionale. Più volte , in questi mesi , abbiamo sollecitato il Presidente del Consiglio , i Ministri competenti e le forze politiche di maggioranza ad assumere interventi adeguati e commisurati alla gravità della situazione economica connessa al diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e la risposta c’è stata. La Regione Calabria potrà e dovrà impinguare le risorse statali con finanziamenti propri per soddisfare tutte le richieste che arriveranno da parte delle famiglie ai Comuni. I Comuni calabresi , che ancora non hanno provveduto, pertanto, devono procedere, con urgenza, alla pubblicazione dei bandi di concorso per l’erogazione dei contributi sui canoni di locazione in favore delle famiglie aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente. Siamo in piena e grave emergenza sociale ed economica e la risposta deve essere veloce e immediata”, conclude.