Follie d’amore ai tempi del Coronavirus: fidanzata si nasconde nel bagagliaio dell’auto, scoperta dalla polizia durante l’ispezione

5 Maggio 2020 19:31

Cosa non si fa per amore, la storia clandestina durante la Fase 2 del Coronavirus: ragazza nascosta nel bagagliaio, ma viene scoperta dalla Polizia durante un controllo

Un piano perfetto per scappare di casa senza essere scoperta. Dopo due mesi di quarantena forzata, una ragazza di Genova ha sentito la necessità di incontrarsi con il presunto compagno, si è così nascosta nel bagagliaio dell’auto per non destare sospetti. “Beato chi è fidanzato da oltre un anno”, quello sì che è un “affetto stabile” da riportare sull’autocertificazione, avrà probabilmente pensato la giovane, che per non correre rischi ha messo in pratica questa geniale idea.

Peccato però che non si tratta oggi del suo giorno fortunato: fermato dopo pochi chilometri dalla Polizia infatti, il conducente è stato invitato ad aprire il portabagagli per l’ispezione. E come mostrato in uno scatto pubblicato su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas, tra lo stupore degli agenti, è uscita fuori la ragazza che con grande imbarazzo ha dovuto giustificare la sua intenzione.