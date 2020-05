Figc, si valuta il “piano B”: le decisioni in caso di stop dei campionati

1 Maggio 2020 11:43

La Figc vorrebbe concludere i campionati, ma se ciò non fosse possibile va studiato un piano alternativo: ecco come si agirebbe con promozioni e retrocessioni

Sono emerse importanti novità ieri dopo la riunione della FIGC. Si sta lavorando dando per scontato il fatto che la Serie A possa riprendere. L’intenzione è quella di concludere il campionato, come in Inghilterra o Germania. Secondo quanto riportato da Sky Sport però, la Federazione ha iniziato a valutate il piano B qualora non fosse possibile proseguire la stagione. Diversi i punti principali, che vanno dalle retrocessioni alle promozioni, fino alla possibilità di giocare anche oltre il 2 agosto nel caso in cui si dovesse riprendere.

Retrocessioni: Se il Governo dovesse decidere di stoppare la Serie A, la FIGC avrebbe deciso che ci saranno squadre retrocesse. SPAL, Brescia, Genoa e Lecce non possono dormire sonni tranquilli.

Promozioni – Sorride invece il Benevento e con i campani anche il Crotone che sarebbero in Serie A insieme a una terza squadra proveniente sempre dalla Serie B.

Serie A 2020/21 a 20 squadre – La decisione della FIGC è chiara: la prossima Serie A sarà a 20 squadre e non a 22 come si era ipotizzato nei giorni scorsi.

Andare oltre il 2 agosto – La Federcalcio sarebbe pronta anche a portare oltre il 2 agosto il limite temporale per finire la stagione 2019/2020. Da capire in questo caso come si comporterebbe la UEFA con le coppe.

Seguendo queste indicazioni, simile discorso dovrebbe poi avvenire per i campionati minori. La priorità è sempre quella di non modificare i format, quindi in Serie C andrebbero a confermarsi le voci che ormai si susseguono da settimane. Per Monza, Vicenza e Reggina si va dunque verso la promozione in serie cadetta, mentre per la quarta promossa il criterio di scelta non è stato ancora confermato e per questo bisognerà attendere l’Assemblea dei club del 7 maggio. Carrarese, Reggiana e Bari restano ancora in stand by.