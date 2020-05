“Festeggiare il compleanno con la promozione della Reggina è speciale”, il messaggio di Maurizio Raggi

8 Maggio 2020 12:07

L’ex Reggina Maurizio Raggi festeggia il suo 60° compleanno. Per l’occasione ha deciso di scrivere un messaggio sui social

Maurizio Raggi è stato un grande protagonista della storia della Reggina, oggi è il suo 60° compleanno e su Facebook ha deciso di scrivere un commento sulla sua ex squadra: “festeggiare il compleanno con la promozione della mia Reggina è qualcosa di speciale”, ha pubblicato sui social. Va specificato che il salto di categoria non è ancora ufficiale, nella giornata di ieri è andata in scena l’Assemblea di Lega e la Serie C ha proposto la sospensione del campionato, la promozione delle prime di ogni girone (Reggina, Monza e Vicenza) e la quarta per merito (Carpi favorito). La decisione dovrà essere presa dal Consiglio Federale, la comunicazione è prevista entro i prossimi giorni.