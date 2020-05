Reggio Calabria, l’Assessore Nucera: “rivolgo il mio personale ringraziamento a tutte le mamme”

9 Maggio 2020 22:15

Reggio Calabria, l’Assessore Nucera: “la pandemia legata alla diffusione del Covid-19 ha fatto emergere ancora di più l’importanza e il ruolo delle mamme, come donne e come lavoratrici”

“Quest’anno la festa della mamma assume un significato particolare. La pandemia legata alla diffusione del Covid-19 ha fatto emergere ancora di più l’importanza e il ruolo delle mamme, come donne e come lavoratrici. Penso alle donne medico, infermerie, OSS, farmaciste che in questa emergenza non si sono risparmiate pur di garantire a tutti noi aiuto e supporto”, è quanto scrive in una nota l’assessore alle politiche sociali, Lucia Anita Nucera. “Ma penso – prosegue– anche al mondo della scuola, con tutte le insegnanti, dirigenti, personale che in questo periodo si sono dovute organizzare con la didattica a distanza al fine di garantire il fondamentale diritto all’istruzione e di contro anche alle mamme che con pazienza e dedizione hanno seguito i propri figli nello svolgimento dei compiti e delle lezioni. Un periodo difficile che ha tenuto lontano gli affetti più cari, nonne che non hanno potuto vedere i nipoti, mamme che non hanno potuto vedere i propri figli, e che si sono dovute adeguare all’utilizzo dei mezzi tecnologici con un saluto virtuale”.