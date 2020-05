Buona Festa della Mamma 2020 al tempo del Coronavirus: ecco il Doodle di Google

10 Maggio 2020 09:04

Buona Festa della Mamma 2020 al tempo del Coronavirus: oggi è il giorno in cui in Italia si celebra la figura materna e la maternità. Ecco il Doodle di Google

Oggi è la Festa della Mamma (al tempo del Coronavirus), il giorno in cui in Italia si celebra la figura materna e la maternità. Inizialmente veniva festeggiata la ricorrenza l’8 maggio, si è poi deciso di rendere “mobile” la data e fissarla in un giorno festivo, spostandola alla seconda domenica di Maggio. Anche quest’anno Google ci delizierà con un doodle spiegando: “che sia vicina o lontana, create per la vostra mamma un’opera d’arte con il cuore, con Doodle interattivo di oggi” che consente di realizzare un biglietto di auguri digitale.