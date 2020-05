Fase 2 in Sicilia, riapre il bar e cliente paga un caffè 50 euro: “tieni il resto, sono dipendente pubblico e vengo pagato con le tasse che versi”

18 Maggio 2020 14:13

Sicilia, cliente paga un caffè 50 euro: “è il minimo dopo due mesi, al mio stipendio contribuisci anche tu”

“Tieni pure il resto. Siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare”. Sono queste le parole pronunciate da un uomo in Sicilia, precisamente di Marsala (Trapani). Secondo quanto riporta Il Messaggero, il cliente di un bar ha scelto di pagare il suo primo caffè della Fase 2 la bellezza di 50 euro anziché 0,80 centesimi. La cassiera stava per porgere il resto ma l’uomo ha rifiutato con immensa generosità: “sono una persona fortunata – ha affermato -. Ho uno stipendio da dipendente pubblico che è pagato dalle tasse che anche tu versi, a domani”. Il protagonista sarebbe un cliente abituale del bar situato in via Roma, nel centro di Marsala.