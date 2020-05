Fase 2 in Sicilia, regole per attraversare lo Stretto: ecco il MODULO per i lavoratori pendolari

18 Maggio 2020 12:48

Nell’ordinanza di Musumeci è inserito un intero articolo dedicato ai lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina: ecco il modello creato ad hoc da trasmettere al dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana

A distanza di oltre due mesi la Sicilia riapre. Con l’ordinanza del Presidente Nello Musumeci, da oggi lunedì 18 maggio molte attività hanno ripreso a lavorare e quindi anche il traffico nello Stretto di Messina è tornato quasi alla normalità. Un intero articolo, il numero 21, è dedicato alle disposizioni inerenti l’attraversamento con gli spostamenti in nave dalla Sicilia verso e dalla Calabria: “Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola”, si legge nell’ordinanza. In allegato è stato dedicato ai lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto un modulo da compilare e trasmettere al dipartimento di Protezione civile della presidenza della Regione Siciliana

SCARICA QUI IL MODULO PER I PENDOLARI DELLA REGIONE SICILIANA

Il modello va spedito all’indirizzo lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it entro 24 ore dallo spostamento e viene restituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione. Il via libera dovrà essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione è inoltrata alla prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente. I collegamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa saranno assicurati mediante 10 corse giornaliere andata e ritorno, nella fascia oraria dalle 6 alle 21. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è invece effettuato soltanto sull’approdo di Messina-Tremestieri.