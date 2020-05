Fase 2, Musumeci: “Ci stiamo preparando per la ricostruzione economica, la Sicilia deve ripartire”

3 Maggio 2020 12:39

Il presidente della Regione martedì incontrerà la parti sociali: “La Sicilia produttiva deve ripartire”

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci martedì pomeriggio, in video collegamento da Palazzo Orleans, incontrerà le organizzazioni di categoria. L’obiettivo è quello di varare con urgenza un Piano regionale per la ricostruzione economica e sociale dell’Isola e per l’efficientamento burocratico. “E’ questo l’obiettivo del mio governo per accompagnare la “Fase 2” in Sicilia, a sostegno delle imprese, dei settori produttivi e dei lavoratori, ma anche per accelerare la spesa pubblica destinata agli investimenti e alle infrastrutture. Deve essere- dice Musumeci- un Piano frutto di concertazione, asciutto, essenziale, attuabile in tempi celeri. La Sicilia produttiva deve ripartire, nel rispetto delle norme di sicurezza, più determinata che mai”.