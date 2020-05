Fase 2: Sala consiglia estate all’Idroscalo di Milano, ‘totale sicurezza’

14 Maggio 2020 12:43

Milano, 14 mag. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala consiglia di trascorrere i mesi estivi all’Idroscalo con un ‘tour’ nel suo video quotidiano sui social, dove racconta la storia del parco acquatico.

“Io consiglio di passare parte del vostro tempo estivo qui”, afferma. “Sarà tra l’altro – aggiunge – una visita e una permanenza in totale sicurezza. Vi verrà monitorata la temperatura, gli ingressi sono contingentati, tutti i luoghi sono sanificati e se non avete la mascherina, vi verrà fornita”.

Tra gli aspetti dell’Idroscalo citati dal sindaco è il servizio di volontariato delle guardie ecologiche, “che si occupano non solo della buona tenuta del parco ma anche di ippoterapia”.