Reggio Calabria e Fase 2, i cittadini rispettano le regole: il VIDEO simbolo di speranza e libertà

12 Maggio 2020 17:13

Reggio Calabria e Fase 2: immagini simbolo di speranza, un video emozionante che profuma di libertà, da guardare e riguardare

Dal 4 maggio in Italia è iniziata la cosiddetta Fase 2 e anche Reggio Calabria ha ripreso a muoversi. I cittadini stanno lentamente riprendendo le proprie abitudini e in sicurezza rispettano le norme sanitarie per proteggersi dal contagio. Di seguito il comunicato della fotografa reggina Beatrice Manglaviti e il video da lei realizzato che fa da spot alla città e rappresenta un messaggio di speranza:

“In questo momento storico, che viene brevemente definito come fase 2, stiamo assistendo ad una piccola ripartenza generale. Nella nostra città, Reggio Calabria, i cittadini hanno infatti ripreso da poco l’abitudine della tanto amata passeggiata sul Lungomare, rispettando distanze e disposizioni.

La fotografa reggina Beatrice Manglaviti ha dato vita a questo piccolo video. Un solo minuto che racchiude tante emozioni: i colori caldi della nostra terra, il verde della Via Marina, il mare azzurro, il dolce rumore delle onde, le persone che camminano o pedalano, la bellissima Dea Atena.

Tutti questi piccoli dettagli, che un tempo ci sembravano banali e scontati, oggi subiscono una rivalutazione, apparendo come qualcosa di sensazionale ed unico, qualcosa che Reggio Calabria non vede l’ora di riabbracciare, nei tempi giusti e nel rispetto delle regole.

Un simbolo di speranza, un video emozionante che profuma di libertà, da guardare e riguardare!”.