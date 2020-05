Fase 2 a Reggio Calabria, segnali di normalità: alcuni bar riaprono col servizio al tavolo, altri ancora in sistemazione [FOTO]

18 Maggio 2020 13:16

Fase 2 a Reggio Calabria, i bar tornano ad aprire dopo oltre due mesi di lockdown per il Coronavirus: la situazione al centro dove qualcuno ha già aperto

Reggio Calabria finalmente riparte. Dopo l’ordinanza della Regione Calabria sulle riaperture, questa mattina molti bar hanno attivato per i clienti il servizio sia al bancone e sia al tavolo. Dalle foto raccolte da StrettoWeb si nota come molte attività hanno già aperto nel pieno rispetto delle norme di prevenzione al contagio, altre invece sono ancora chiuse ma si stanno organizzando per l’imminente riapertura. Segnali di normalità che danno speranza nella popolazione in vista della stagione estiva che è ormai alle porte.