Fase 2, Navarra: “Sanità e istruzione i più importanti investimenti per il Paese”

15 Maggio 2020 10:36

L’ex Rettore di Messina e deputato dem Pietro Navarra: “ in poco più di due mesi il governo investe oltre 1,5 miliardi nella scuola e nell’università e oltre 4,5 miliardi nella sanità, per non lasciare nessuno indietro e spingere in avanti il Paese verso il futuro. Si tratta di un’inversione di rotta senza precedenti”

Gli investimenti nel dl Rilancio “in sanità e istruzione sono importanti per il Paese“. Ad evidenziarlo è il deputato dem di Messina Pietro Navarra, della commissione Bilancio a Montecitorio. “Ho sempre ritenuto -afferma- che il principale motore di sviluppo di ogni sistema economico e sociale sia la persona. Essa, per dare il suo massimo contributo alla società, deve essere sana e istruita. Sanità e istruzione, quindi, sono il più importante investimento che un governo può fare per assicurare un futuro di prospettiva al Paese”. “Infrastrutture, tecnologia e innovazione non producono nulla se non ci sono persone sane e istruite che possano e sappiano utilizzarli al meglio. Finalmente, dopo decenni di tagli e disinvestimento, si mette fine a un’epoca in cui la sanità, la scuola e l’università sono state considerate un costo” evidenzia ancora. “Con determinazione e chiarezza d’intenti, infatti, in poco più di due mesi il governo investe oltre 1,5 miliardi nella scuola e nell’università e oltre 4,5 miliardi nella sanità, per non lasciare nessuno indietro e spingere in avanti il Paese verso il futuro. Si tratta -commenta infine Navarra- di un’inversione di rotta senza precedenti nella storia recente del nostro Paese”.