Fase 2: Meloni, ‘con decreto aumentano poltrone Enit, faremo elenco di tutte marchette’

14 Maggio 2020 20:34

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Li aspetto in Parlamento, faremo articolo per articolo, riga per riga la lista di tutte le marchette che ci sono in questo provvedimento, perchè questo non è un momento nel quale l’Italia può permettersi di fare le marchette e di aumentare i Consigli di amministrazione”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite della puntata di ‘Porta a porta’ in onda questa sera, a proposito del decreto legge rilancio.

“Se non vada errata -ha spiegato- nel decreto c’è l’allargamento del Consiglio di amministrazione di Enit, che dovrebbe passare da tre a cinque membri, perchè oggi c’è una maggioranza che non è favorevole al governo. E quindi il governo invece di preoccuparsi della gente che sta senza un euro e sta senza un posto di lavoro, sta lì a usare questo decreto per aumentare le poltrone, per sistemarsi le sue questioni di potere”.