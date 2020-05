Fase 2: Lyreco, a Milano piantati 150 alberi per ridurre emissioni co2 (3)

31 Maggio 2020 00:15

(Adnkronos) – “Abbiamo iniziato il percorso della sostenibilità da 10 anni a questa parte, in maniera pioneristica, dando l’esempio nel nostro settore. Abbiamo sviluppato una selezione di prodotti totalmente green, con tutte le certificazioni del caso, riconosciute sia a livello europeo, sia a livello mondiale”, commenta Simone Schiavetti, Direttore Generale di Lyreco Italia.

Ora però, aggiunge, “crediamo che la cultura della sostenibilità debba fare un passo avanti verso l’economia circolare. è un impegno che ci vedrà in prima linea nei prossimi 5 anni, con l’obiettivo di diventare, entro il 2025, la prima azienda, nella nostra industry, con una forte presenza di prodotti riciclabili. Così potremo ricercare soluzioni che preservino questo pianeta per le future generazioni”, conclude il Direttore Generale di Lyreco Italia.